Risoluzione del contratto con Caltaqua? Sindacati su commissione: “Ha scelto di non decidere”

Invece, il verbale finale redatto, secondo i segretari, sarebbe una sorta di scelta del non decidere. “Nella realtà, nulla di ciò si è concretizzato – aggiungono – ma ci ritroviamo con un verbale di richiesta di ulteriori approfondimenti”. Davanti ai disservizi, che secondo il sindaco Lucio Greco costituirebbero chiari inadempimenti contrattuali, la commissione avrebbe dovuto formulare un’esplicita richiesta di risoluzione del contratto. “Dagli atti risulta che alcuni componenti della commissione abbiano perseguito una condotta permissiva con una richiesta addirittura di presentare controdeduzioni all’ente gestore del servizio idrico – concludono – mentre il citato articolo nulla prevede in merito a possibili richieste da parte della commissione di eventuali controdeduzioni. Come mai, nonostante durante i lavori della commissione si siano più volte palesati motivi di gravi inadempienze, non è stata chiesta, così come previsto dalla legge, attraverso una relazione sottoscritta dai componenti della commissione tecnica, la risoluzione del contratto con Caltaqua? Con la valutazione elaborata dalla commissione tecnica, il presidente della Regione non viene messo nelle condizioni di esprimere nessun giudizio, in quanto la stessa non ha rispettato il dettame legislativo, formulando una relazione definitiva, producendo di fatto l’effetto di riportare il tutto esattamente al punto di partenza”. La strada verso l’eventuale risoluzione del contratto, nonostante le parole della politica, pare decisamente tortuosa e non tutti perseguono la stessa direzione.