Rissa e spari al “Gb oil”, pm hanno chiesto aggravamento misure per gli indagati

Gela. Per i pm della procura, quanto accaduto alla stazione di servizio “Gb oil” impone misure molto più severe nei confronti dei coinvolti nella rissa, che ha preceduto gli spari, esplosi dalla pistola impugnata dal trentaquattrenne Paolo Quinto Di Giacomo. Ai giudici del riesame di Caltanissetta, questa mattina, hanno chiesto di rivedere i provvedimenti emessi dal gip, disponendo misure più rigide. Attualmente, i coinvolti nella rissa sono sottoposti all’obbligo di dimora e a quello di presentazione. L’aggravamento è stato indicato anche per Giusy Di Giacomo, l’unica indagata alla quale il gip ha deciso di non imporre restrizioni, nonostante l’arresto sia stato convalidato. Tutte le difese si sono opposte. Solo Paolo Quinto Di Giacomo è detenuto, perché accusato del tentato omicidio del quarantaduenne licatese Michele Cavaleri, a sua volta presente nella stazione di servizio quando si accesero gli animi, a seguito di alcuni pesanti apprezzamenti. Negli scorsi giorni, sempre i giudici del riesame, accogliendo la richiesta dei difensori, gli avvocati Davide Limoncello e Carmelo Tuccio, hanno annullato l’ordinanza per la posizione di Eliseo Di Giacomo, fratello di Paolo Quinto Di Giacomo.