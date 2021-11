Rissa nella movida del centro storico, due giovani a processo: spuntò anche un coltello

Gela. Nel corso di una rissa, nella zona della movida del centro storico, si sarebbero scagliati contro due giovani migranti. Sarebbe spuntato anche un coltello. A processo sono finiti due gelesi, coetanei degli aggrediti. I poliziotti sarebbero riusciti ad identificarli, usando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L’ha confermato, in aula, uno degli investigatori, sentito come testimone. La rissa avrebbe coinvolto molti più giovani. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura e Salvo Macrì. Pare che già in fase di indagine, abbiano respinto gli addebiti, spiegando di non essersi scagliati contro gli altri giovani. Le immagini, però, hanno indotto gli inquirenti a contestargli le accuse, che li hanno portati a processo.