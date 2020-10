Rissa nella movida, due condanne: un giovane rimase ferito

Gela. Otto mesi di reclusione per una rissa in centro storico, nella zona della movida, che tre anni fa causò il ferimento di almeno un giovane. La decisione è stata emessa nei confronti dei due imputati, Emanuele Emmanuello e Angelo Famao. Secondo le contestazioni, sarebbero stati loro ad aggredire i giovani feriti. Gli investigatori risalirono alla loro identità, analizzando anche le immagini registrate da impianti di videosorveglianza. Per la condanna ha concluso il pm Tiziana Di Pietro, che ha ritenuto comunque fondate le contestazioni mosse in giudizio. Il ferito non si è costituito parte civile. Le difese, sostenute in aula dagli avvocati Carmelo Tuccio e Filippo Spina, hanno invece parlato dell’assenza di elementi certi per collegare quanto accaduto ai due imputati.