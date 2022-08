Ritardi ambulanze, Greco: “Convoco Asp, senza risposte segnalerò all’autorità giudiziaria”

Gela. E’ inammissibile che si registrino ritardi nell’arrivo delle ambulanze sui luoghi di incidenti, anche molto gravi. Il sindaco Lucio Greco ha avviato contatti con il 118 regionale e convocherà anche il management di Asp. “Ancora una volta, si è registrato un grave e significativo ritardo nell’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118 sul luogo di un incidente stradale. E’ accaduto sul centralissimo corso Aldisio, dove una ragazza che viaggiava in sella alla sua Vespa è finita rovinosamente sull’asfalto. E’ inconcepibile che la Regione decida di non mantenere in qualunque caso l’ambulanza a Gela, una città che conta 70mila cittadini e nella quale è inevitabile che l’incidenza dei sinistri e dei malori sia maggiore rispetto ad altre realtà che contano un numero inferiore di abitanti. Ho già interloquito con i responsabili del 118 a livello regionale e provinciale – dice Greco – e mi hanno spiegato che il problema si è presentato perché agli avvisi pubblici per trovare medici disponibili ad operare su Gela non ha risposto nessuno. Ho chiesto loro di risolvere con un provvedimento urgente, ossia lo spostamento temporaneo dell’ambulanza da Niscemi a Gela, fin quando non ci sarà una postazione fissa per l’ambulanza medicalizzata nel nostro territorio”.