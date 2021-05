“Ritardi nei pagamenti e turni massacranti”, Ugl: “Operai Tekra in stato di agitazione”

Gela. Non solo i ritardi nei pagamenti, ma anche turni di lavoro, che soprattutto per la raccolta rifiuti del martedì in città, stanno diventando sempre più duri per i lavoratori in forza a Tekra. Gli operai, come spiega il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola, hanno dichiarato lo stato di agitazione, a Gela così come negli altri Comuni della Srr4, dove Tekra continua a gestire il servizio in proroga, almeno fino al prossimo settembre. “L’azienda non sta pagando e non rispetta i tempi dettati dal Contratto collettivo, ovvero entro giorno 15 del mese successivo. In tutto l’ambito, non solo l’azienda non fa assunzioni temporanee per sostituzioni, per ferie o malattia, chiedendo sforzi eccezionali agli operatori, facendogli sostenere turni doppi e a volte ricoprendo doppie mansioni – dice il sindacalista – attualmente è quasi vietato, per così dire, riposarsi o ammalarsi. Attendiamo ancora un incontro per la modifica della raccolta. Troppi sforzi vengono imposti agli operai. A Gela, nella giornata del martedì, sono costretti al doppio giro per la doppia tipologia di materiale merceologico o sono costretti a stratagemmi per evitare qualche chilometro in più, ma anche a ripetuti sali e scendi dal furgone. Siamo stremati, a Gela come a Mazzarino. Siamo costretti a raccogliere ingombranti con mezzi non idonei. A Delia, si corre per finire in orario. Ora, basta scendiamo in stato di agitazione e vogliamo incontrare tutti gli amministratori per capire per quanto tempo ancora dobbiamo subire, prima del passaggio in house”.