Ritardi nei pagamenti per il Consorzio di bonifica, Regione autorizza gli stanziamenti

Gela. Ritardi e pagamenti fermi, sia per il personale a tempo indeterminato che per quello stagionale. Al Consorzio di Bonifica locale la tensione, in questi ultimi mesi, non è mai mancata. Troppo spesso si verificano ritardi nell’erogazione delle somme e a risentire delle conseguenze sono i dipendenti e gli operatori avviati per le attività in campagna. I sindacati del settore hanno dichiarato lo stato di agitazione. Qualcosa, però, a Palermo si muove. Il dipartimento sviluppo rurale e territoriale dell’assessorato regionale dell’agricoltura ha autorizzato il trasferimento di circa 280 mila euro, che serviranno a coprire le somme delle attività per i ventotto operatori stagionali, impiegati nelle attività in campagna. I funzionari palermitani hanno preso atto delle note giunte dagli uffici del consorzio, ma anche delle forti recriminazioni sindacali.