Ritardi nell’esito dei tamponi, tanti pazienti in quarantena ancora aspettano

Gela. La gestione dell’emergenza Covid in città, ormai da tempo ha fatto emergere non poche pecche e a patirne le conseguenze peggiori sono i pazienti. Proseguono infatti i ritardi nelle comunicazioni dell’esito dei tamponi. I dati vengono caricati a rilento nel portale e tanti pazienti, in quarantena, si trovano ancora oggi ad attendere i riscontri, anche dopo settimane. Una situazione, per tanti, diventata ingestibile. Senza risposte dalle autorità sanitarie, non c’è neanche la possibilità di lasciare la quarantena e quindi tanti si sentono come prigionieri in casa loro.