Ritardi per una perizia tecnica, accuse ad un medico: c’è l’assoluzione

La difesa, invece, ha sottolineato che i tempi più lunghi non furono dovuti ad omissioni da parte del medico, che da anni si occupa anche di attività peritali in sede giudiziaria. Le bozze vennero comunque inoltrate. Il legale ha aggiunto che non ci furono ripercussioni sul procedimento civile, che assicurò “la tutela giurisdizionale”. Una vicenda, ha proseguito il difensore dell’imputata, comunque da collocare tra i fatti “di lieve entità”. In questo senso si è pronunciato il collegio penale, emettendo l’assoluzione.