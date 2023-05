“Ritardi preoccupanti sui fondi Pnrr”, Di Cristina: “Amministrazione non riesce a programmare”

Gela. “Si fanno molte chiacchiere e pochi fatti. Anche sui finanziamenti del Pnrr siamo indietro”. Peppe Di Cristina, componente della direzione nazionale del Pd, è reduce da un confronto informale con gli esponenti nazionali dell’area De Micheli, anche in vista della prossima riunione della direzione prevista per inizio giugno. “Ho portato all’attenzione dei dati che considero veramente preoccupanti – spiega – la provincia di Caltanissetta, in termini di finanziamenti ottenuti attraverso il Pnrr, è tra le ultime sia in Sicilia sia a livello nazionale. Questo è un allarme da un sottovalutare. I fondi del Pnrr sono uno dei pochi treni che non andrebbero persi. Devo dire che anche l’amministrazione comunale, su questo fronte, sta dimostrando di avere poca capacità di programmazione e difetta sulla progettualità. Perdere gli stanziamenti del Pnrr sarebbe un errore imperdonabile. Sono essenziali per puntare ad infrastrutture, a nuovi investimenti anche nell’impiantistica sportiva e all’innovazione tecnologica”. L’ex segretario provinciale dem continua a mantenere rapporti costanti con l’ex ministro Paola De Micheli, che di recente è stata nuovamente in città. Non nasconde di essere poco ottimista rispetto alla gestione della crisi finanziaria del municipio.