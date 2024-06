Ritardi sui dati del nuovo consiglio: in municipio iniziate verifiche commissione

Gela. La macchina del voto non ha di certo brillato per celerità, in questa tornata elettorale per le amministrative. I dati definitivi per il rinnovo del consiglio comunale non sono ancora pubblici. Nel pomeriggio, in municipio, si è riunita la commissione prefettizia, insieme ad un magistrato del tribunale locale. E’ partita la verifica dei registri elettorali, ad iniziare dal voto per il sindaco. In queste ore è parso sempre più probabile che ci siano stati errori durante la fase successiva al voto e nella definizione di numeri e percentuali nei seggi.