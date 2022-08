Ritorna “I mercoledì di cronaca”, oggi Toni Capuozzo in viale Mediterraneo

Gela. Parte oggi, eccezionalmente di venerdì, la rassegna “I mercoledì di cronaca”. In viale Mediterraneo, dalle 19, ci sarà Toni Capuozzo, giornalista e scrittore. È stato inviato di guerra del gruppo Mediaset, seguendo i conflitti in ex-Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan. Ha condotto il programma Terra!. Tra i suoi libri, “Le guerre spiegate ai ragazzi” e “Il segreto dei marò”. In “Giorni di Guerra” raccoglie tutte le sue riflessioni sul conflitto tra Ucraina e Russia. Un vero e proprio diario di guerra ― suddiviso per giorni ― fatto di appunti, pensieri pubblicati sui social, interventi televisivi.