Ritornano gli abusivi di frutta e verdura, Morselli: “Più controlli soprattutto in via Venezia”

Gela. Un ritorno, massiccio, dei venditori abusivi di frutta e verdura, soprattutto lungo via Venezia, una delle principali arterie di transito dell’intera città. La questione, a breve, potrebbe arrivare in consiglio comunale. L’allarme, intanto, lo lancia il consigliere Romina Morselli. “Servono più controlli – spiega – mi arrivano tante segnalazioni e in effetti la presenza di venditori abusivi in via Venezia è di nuovo consistente”. L’esponente di “Un’Altra Gela” ritiene fondamentale che gli agenti di polizia municipale possano pattugliare a fondo quell’area del perimetro urbano. “Dopo un periodo nel quale il fenomeno era stato ridotto al minimo – continua – adesso, la situazione sta cambiando. Credo sia necessario tutelare gli esercenti in regola, tra questi anche ex abusivi che hanno scelto di uscire da una condizione di irregolarità commerciale. C’è chi ha sostenuto notevoli impegni economici per regolarizzare la propria posizione, ma si trova a dover fare i conti con una concorrenza sleale. Anche l’immagine che si dà a chi si trova di passaggio non è delle migliori”.