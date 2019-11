Ritorno alla tariffa unica e parcheggi aperti prima possibile, ora nuovo regolamento

Gela. Il ritorno ad una tariffa unica, valida per tutte le zone della città, ma anche un pass a prezzo simbolico per i residenti. Sono tanti i punti affrontati nel corso dell’audizione dell’amministratore della Ghelas Francesco Trainito davanti ai componenti della commissione affari generali, presieduta da Vincenzo Casciana. I consiglieri sono pronti a far arrivare in aula un nuovo regolamento sulla sosta a pagamento, dopo le tante polemiche dei mesi scorsi. Trainito ha illustrato le intenzioni del nuovo corso Ghelas, a cominciare dalla riapertura dei due parcheggi cittadini. La commissione pensa ad abbonamenti che possano riguardare solo i parcheggi, che comunque verranno muniti di cassa automatica e videosorveglianza. Il presidente Casciana e i componenti Davide Sincero, Paola Giudice e Salvatore Scerra, sono concordi nel ritenere essenziali le modifiche da apportare ad un servizio, che durante la gestione commissariale è stato affidato alla municipalizzata. “I parcheggi, anzitutto, vanno aperti prima possibile”, spiegano i consiglieri.