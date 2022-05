Riunione capigruppo “deserta”, in aula consiliare si ritorna la prossima settimana

Gela. In aula consiliare, si ritornerà la prossima settimana. Il vicepresidente dell’assise civica Paola Giudice ha convocato la seduta per mercoledì 25 maggio. In questo periodo, si sta occupando dell’organizzazione delle attività istituzionali, a causa dell’infortunio domestico del presidente Salvatore Sammito. In mattinata, almeno nelle intenzioni, si sarebbe dovuta tenera una riunione dei capigruppo. Come sta accadendo già in aula consiliare e come si era verificato per il tavolo di maggioranza convocato dal sindaco Lucio Greco, anche la capigruppo è andata deserta. Si è presentato solo il consigliere di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra. Così, Giudice ha disposto la convocazione riportandosi alle scadenze previste. La scorsa settimana, due sedute si sono concluse anticipatamente, proprio per numeri fin troppo risicati. In maggioranza, ma anche tra le fila dell’opposizione, sono tanti gli esponenti che osservano con molta attenzione, evitando però di esporsi. Nessuno vuole fare passi azzardati, nell’ottica delle prossime regionali. Un clima che rischia di pesare sulle attività del civico consesso. Tra i pro-Greco, non mancano i distinguo e sono volate osservazioni non certo “amichevoli” nel dialogo a distanza tra i civici e altri gruppi che supportano il sindaco.