“Rivedere calendario della raccolta rifiuti”, Caiola: “Percentuale differenziata ferma”

Gela. Rivedere il calendario della raccolta rifiuti, per tentare di aumentare la percentuale della differenziata, ferma ai numeri del periodo commissariale. La proposta, a breve, verrà inoltrata agli uffici del Comune direttamente dal segretario dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola. Il sindacalista si rifà ad altri esempi, ad iniziare da San Cataldo, dove il Comune ha aperto alle variazioni, ottenendo anche gli incentivi della Regione. “Superare il 65 per cento – dice – significherebbe anche per Gela arrivare a vantaggi, in termini di ecotassa abbattuta e di premi dalla Regione. Bisognerebbe limitare i conferimenti in discarica, aumentando appunto le percentuali di differenziata”. Tra le proposte che vennero già formulate ai tecnici del Comune di San Cataldo, l’abolizione del doppio turno della racconta dell’indifferenziato. “Basterebbe la volontà dell’amministrazione comunale e una maggiore collaborazione con l’azienda che si occupa del servizio, per arrivare all’obiettivo”, dice ancora.