Riviera Village, deciso il licenziamento dei dipendenti: lavoratori contro i tagli

Per i lavoratori, un’azienda in crisi, almeno così è stato comunicato dalla dirigenza aziendale, che accoglie dipendenti distaccati da altre aziende in sostituzione dei propri a cui comunica i licenziamenti, fa emergere molti dubbi. Non riescono a comprendere come mai una società proprietaria dell’intero villaggio tra piscine, albergo, bar e ristorante, debba licenziare i propri dipendenti per fare lavorare in distacco quelli di altre società, che tra l’altro svolgono le medesime mansioni, portando al licenziamento di operatori con più anzianità di servizio e carichi familiari. I dipendenti spiegano di non percepire stipendi dal mese di luglio, nonostante la società abbia incassato diverse fatture già a settembre. “Ci stanno gettandi in mezzo ad una strada”, dicono.