Rivoluzione nei dilettanti regionali, dal prossimo anno niente under

Roma. La Lega Nazionale Dilettanti fa marcia indietro sull’impiego dei calciatori Under nei tornei di Eccellenza e Promozione. Dal prossimo anno, ogni comitato regionale potrà decidere, in maniera facoltativa, di rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età. “In relazione a quanto precede – si legge nella circolare n.340 del 25 febbraio della Lnd, dovranno in ogni caso eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età eventualmente interessate”.

Tradotto in parole semplici salta la regola dell’Under, che rimarrà fino a fine stagione. Attenzione. Un aspetto che molti non sanno è che nei play off nazionali l’imposizione dei calciatori Under non c’è già adesso. Un particolare che potrebbe interessare molto da vicino il Gela, che dopo il ko di Terrasini vede concretamente avvicinarsi gli spareggi promozione, seppur ci siano ancora 7 gare e tutto può succedere.