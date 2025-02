Rmi fermi, protesta in municipio: da oltre vent’anni senza nessuna garanzia

Gela. Una protesta che si ripete, un’emergenza che non trova soluzione. I 33 lavoratori del Reddito Minimo di Inserimento hanno alzato la voce davanti al Municipio per chiedere un incontro con il sindaco. La ragione? Il servizio che da gennaio non è ripartito per la mancata copertura assicurativa, lasciando gli operatori senza stipendio da dicembre. Da 24 anni si occupano di servizi essenziali per il Comune: manutenzione, segnaletica, assistenza sociale. Eppure, la loro situazione lavorativa è precaria: pochi euro di indennità, nessun contributo previdenziale, niente ferie o malattie riconosciute. E quando i pagamenti tardano, per loro diventa un dramma.