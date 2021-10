Rmi non vaccinati, “il Comune paghi i tamponi”

Ritengono, inoltre, che non essendo dipendenti comunali Palazzo di Città non possa imporgli l’obbligo del green pass. In municipio, con l’avvio della nuova disciplina in materia, i controlli sono stringenti e anche diversi dipendenti, non vaccinati, hanno scelto di non presentarsi. Gli Rmi sono impegnati in progetti lavorativi, coperti dalla Regione, ma non sono mai stati stabilizzati né possono godere di ferie o periodi di malattia.