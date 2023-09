Roberto Bolle sceglie Ale & Nicole per lo show di piazza Duomo

Gela. Dai Rai1 alle più prestigiose piste europee con l’orgoglio di potersi adesso esibire in piazza Duomo a Milano. Alessandro Romano e Nicole Murvana, entrambi 13enni, ballerini di Danze Latino Americane e allievi della scuola Calor Latino Gela dei maestri Rocco e Graziana Romano, sono stati scelti da Roberto Bolle a partecipare come artisti nello spettacolo di caratura internazionale denominato One Dance. Lo spettacolo si terrà domenica in piazza Duomo.