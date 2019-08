ROCHE IN MAGLIA ROSSA ALLA VUELTA, VINCE QUINTANA E ARU QUINTO

CALPE (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nairo Quintana ha vinto la seconda tappa della Vuelta 2019 da Benidorm a Calpe. Lo scalatore colombiano è stato protagonista di un allungo nel finale ed è riuscito a tagliare il traguardo in solitaria precedendo Nicolas Roche e Primoz Roglic, attardati di cinque secondi all’arrivo.

Quinto posto all’arrivo per un ottimo Fabio Aru, protagonista di una caduta ieri nella cronometro a squadre.

Grazie a questo secondo posto, il corridore irlandese del team

Sunweb è la nuova maglia rossa di questa edizione della corsa

iberica per appena 2″. “Nel finale avevo qualche principio di crampi – confessa Aru – la giornata è stata molto calda. Quintana si è mosso alla perfezione e ha vinto”. Domani in programma la terza tappa del Giro di Spagna da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante, 188 chilometri per un percorso decisamente piatto al termine del quale è molto probabile l’arrivo in volata.

(ITALPRESS).