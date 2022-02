Roghi per danneggiare panificio, indagato al riesame: difesa, “non c’è tentata estorsione”

Gela. La difesa del quarantenne Salvatore Cascino, arrestato per il doppio incendio al panificio “Castellano” di via Legnano, si è rivolta ai giudici del riesame di Caltanissetta. L’indagato, arrestato dai poliziotti del commissariato e attualmente detenuto, è accusato non solo dei roghi ma anche di tentata estorsione. Proprio su quest’ultimo aspetto si concentra il ricorso presentato dal legale di difesa, l’avvocato Maurizio Scicolone. Ritiene che non ci siano i presupposti per ipotizzare il reato estorsivo. Lo stesso Cascino, rispondendo al gip che lo ha interrogato in carcere, ha escluso pressioni sui titolari del panificio. Ha invece ammesso le proprie responsabilità per gli incendi.