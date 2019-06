Rogo al mercatino, muore Giuseppa Scilio nel giorno del lutto cittadino per Tiziana Nicastro

Il suo cuore ha cessato di battere mentre oggi in città vige il lutto cittadino proclamato dal sindaco Lucio Greco per i funerali di Tiziana Nicastro, l’altra vittima del l’inferno di fuoco scoppiato tra le bancarelle del mercatino di via Madonna del Rosario. La giovane madre era deceduta al Centro Ismett di Palermo per le gravissime ustioni del drammatico incidente. I funerali si tengono stamattina alle 11,30 presso la chiesa San Domenico Savio.