Rogo nella sede dell’associazione “Smaf”, Malluzzo: “Sempre vicini a questi giovani”

“Non è la prima volta che i locali del quartiere Canalazzo vengono presi di mira, e questa volta qualcuno ha accatastato della legna all’esterno per poi appiccare il rogo, che, per fortuna, ha solo causato danni lievi all’esterno. Sappiano, i ragazzi dell’associazione – dice – che l’amministrazione comunale è al loro fianco. A tutti loro va detto sempre e solo grazie per le attività culturali che, con impegno e passione, portano avanti. Un ringraziamento va anche ai vigili del fuoco che hanno subito domato l’incendio, agli operatori della Procivis intervenuti sul posto e ai residenti della zona che hanno lanciato l’allarme, evitando il propagarsi delle fiamme e danni peggiori. Come sempre, ci affidiamo alle forze dell’ordine, affinché, anche tramite le telecamere presenti nella zona, facciano chiarezza sull’accaduto e possano individuare i responsabili, mettendoli nella condizione di non nuocere più a nessuno. Accatastare legna e darvi fuoco nel cuore della città, a prescindere dall’intento finale, è illegale, irresponsabile e da punire severamente”.