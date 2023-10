Roma-Monza 1-0, decide El Shaarawy al 90′

ROMA (ITALPRESS) – All’Olimpico la Roma batte 1-0 il Monza graziead un gol El Shaarawy al 90′. La formazione di Mourinho, in 11contro 10 dal 41′ per il doppio giallo a D’Ambrosio, fatica ascardinare la retroguardia di Palladino, ma nel recupero riesce aconquistare tre punti preziosi per il controsorpasso alla Lazio.La Roma lascia subito l’iniziativa al Monza che alla primamezz’ora fa registrare il 60% del possesso palla. Le primeconclusioni della partita sono di Colpani e Belotti, ma inentrambi i casi il pallone vola sopra la traversa. La prima pallagol ce l’ha la squadra di casa. Al 38′ Belotti crossa dalladestra, Aouar prende il tempo a Pereira e di testa si arrendeall’istinto di Michele Di Gregorio, che si presenta all’Olimpicocon la miglior percentuale di parate (83%) nei cinque maggioricampionati europei. Al 41′ cambia il copione della partita.D’Ambrosio, già ammonito, entra duro da dietro su Belotti e riceve il secondo giallo. La Roma in superiorità numerica alza il ritmo e nel recupero del primo tempo va vicino al gol con una deviazione del solito Belotti in tuffo, ma Di Gregorio risponde ancora presente. Ad inizio ripresa il Monza prova ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio con coraggio. Colpani da fermo ci prova con un sinistro a giro e la palla termina fuori di poco. La Roma fatica a creare occasioni e al 63′ Mourinho ricorre ad un doppio cambio: fuori Bove e Belotti, dentro El Shaarawy e Azmoun. A provarci però è il Monza con l’altro neo entrato Birindelli che guida il contropiede e impegna Rui Patricio con un tiro centrale. Al 73′ c’è lo spunto di Azmoun: tocco e assist per Lukaku che calcia e trova il palo esterno. Il Monza risponde: Vignato apre un’autostrada per Birindelli che arriva al tiro costringendo Rui Patricio all’intervento in tuffo. All’88’ altra occasione. Lukaku lavora una palla per Azmoun che calcia a botta sicura: palo. Ma il gol è rimandato di pochi istanti. L’iraniano calcia ancora in area, la deviazione premia El Shaarawy che col destro batte Di Gregorio e mette fine alla striscia d’imbattibilità di tre partite del portiere biancorosso. Nel finale, Mourinho viene espulso.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).