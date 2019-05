Romano al sindaco: “Istituiamo assessori di quartiere per collaborare con i cittadini”

Gela. La nuova giunta comunale non ha ancora un’identità precisa, ma c’è già chi indica la direzione da seguire. Il neo consigliere comunale Carlo Romano, eletto nella civica “Azzurri per Gela”, lancia subito la proposta. “Servono assessori di quartiere – dice – la città potrebbe essere virtualmente divisa in sette zone e ad ogni assessore bisognerà attribuire la competenza su una specifica. Si occuperanno di ascoltare il cittadino, di controllare la vivibilità, viabilità, i servizi, i collegamenti con gli autobus urbani, la percentuale di raccolta differenziata. Attività da svolgere affiancandola alle altre deleghe”. Per Romano è un passo quasi dovuto nel tentativo di normalizzare una città che sconta i “peccati” dell’incuria e del degrado in troppe zone.