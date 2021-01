Romano denunciò pressioni per servizio rifiuti, condannato ex assessore di Naro

Agrigento. Fu l’imprenditore Giuseppe Romano, titolare della Roma Costruzioni, a denunciare le pressioni esercitate da Francesco Lisinicchia, allora assessore del Comune di Naro, nell’agrigentino. L’azienda gelese gestisce il servizio rifiuti in quel centro e l’ex assessore adesso è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. La pronuncia è arrivata dal gup del tribunale di Agrigento, al termine del rito abbreviato. La richiesta della procura era di tre anni di detenzione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sulla base della denuncia di Romano, Lisinicchia, facendo valere il suo ruolo di amministratore, impose all’imprenditore di sottoscrivere un contratto per la sorveglianza di una società privata, con la quale l’imputato collaborava. Servizio che però non era previsto negli accordi stipulati per l’appalto rifiuti. Romano, così ha raccontato lui stesso agli inquirenti, avrebbe dovuto accettare per evitare ritardi nei pagamenti e altri “inconvenienti” burocratici. Decise però di denunciare tutto, sostenuto dall’antiracket “Gaetano Giordano” e dalla Fai.