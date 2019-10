Romano morto mentre lavorava, consulenti in aula: “Validazione piano sicurezza sei ore prima incidente”

Gela. Una morte, quella dell’operaio trentenne Francesco Romano, che risale a sette anni fa. L’allora dipendente della Cosmi Sud venne travolto da uno dei tubi che si staccò dalla catasta collocata lungo un’area della radice pontile della fabbrica Eni di contrada Piana del Signore. Per il giovane non ci fu alcuna possibilità di salvezza, data la dimensione del tubo. Intorno all’idoneità di quel cantiere ruota gran parte del dibattimento avviato, davanti al giudice Miriam D’Amore. A processo, ci sono manager Eni, ma anche i vertici della Cosmi Sud e delle aziende incaricate dei controlli sulla sicurezza. Tra le contestazioni, c’è l’omicidio colposo. Ne rispondono Bernardo Casa, Ignazio Vassallo, Fabrizio Zanerolli, Nicola Carrera, Fabrizio Lami, Mario Giandomenico, Angelo Pennisi, Marco Morelli, Alberto Bertini, Patrizio Agostini, Sandro Iengo, Guerino Valenti, Rocco Fisci, Salvatore Marotta, Serafino Tuccio e Vincenzo Cocchiara. In aula, è il turno dei consulenti di parte, che hanno valutato gli aspetti tecnici, dietro alla tragica fine di Romano. Uno degli esperti, chiamato a testimoniare dalle difese, ha ammesso che la validazione del piano operativo sicurezza per l’isola 6, dove si verificò la morte di Romano, avvenne solo nel primo pomeriggio dello stesso giorno dell’incidente. “Sei ore prima”, ha risposto ai legali e al pm Luigi Lo Valvo. Ha spiegato che non ci sarebbero state comunicazioni da parte dell’azienda per la quale lavorava Romano, almeno ai tecnici di Sgs, sulle eventuali movimentazioni della catasta di tubi. Non sarebbe stata indicata neanche la presenza di lavoratori, oltre l’orario di servizio.