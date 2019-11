Romano: “Niente aut aut con il sindaco parliamo di progetti e non di nomine”

Gela. “Con il sindaco c’è una discussione in atto. Ma questo non riguarda solo Forza Italia, ma tutti gli alleati. Aut aut sulle nomine? A me, non risulta”. Il consigliere comunale azzurro Carlo Romano vuole prendere le distanze da possibili fraintendimenti politici, soprattutto dopo le due tirate sedute, su Ghelas e Caltaqua, che hanno messo a dura prova gli equilibri della maggioranza. “Le mie non sono state assenze politiche – prosegue – non avevo nessun messaggio da inviare al sindaco. Non ho mal di pancia, io li curo e non me li faccio venire. Se avessi voluto dire qualcosa, lo avrei fatto direttamente in aula consiliare”. Romano ribadisce che Forza Italia rimane uno dei perni dell’alleanza “arcobaleno” del sindaco, nonostante il deputato regionale Michele Mancuso, che è coordinatore provinciale del partito, si sia sbilanciato nel dire che al suo gruppo politico spetta un posto in giunta, dopo quello assegnato alla coordinatrice cittadina, l’avvocato Nadia Gnoffo. “Mancuso ha costruito la lista “Azzurri per Gela” – dice ancora il consigliere – non si muove per avanzare nomine, ma per aprire a nuove risorse, ridistribuendo il carico delle deleghe, che oggettivamente non consentono ad alcuni assessori di lavorare al meglio. Io ribadisco la necessità che venga attivata quella alla legalità e alla trasparenza”.