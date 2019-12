Romano rompe gli indugi politici, “città necessita di leadership…sindaco non demandi ad altri”

Gela. La maggioranza del sindaco Lucio Greco sembra attraversare una fase di “tregua”. Tanti alleati però aspettano il cambio di passo e l’appello sugli investimenti bloccati non ha convinto tutti. Parole non proprio concilianti arrivano dai banchi di Forza Italia, una delle forze politiche di riferimento dell’alleanza “arcobaleno”. Il consigliere Carlo Romano va dritto al punto. “Auguriamoci che terminino le inaugurazioni, le premiazioni, le processioni e si pensi alla città. Una città che necessita di una leadership – dice – di un tutore, di un sindaco che si assuma le proprie responsabilità senza demandare, senza spalmare ad altri le responsabilità e senza condividerle con altri. Un sindaco ha tutti gli strumenti, le leve, i bottoni, il megafono per attirare l’attenzione su Gela e le sue problematiche”. Romano, quasi in maniera inattesa, si rivolge al sindaco e non appare soddisfatto dalle mosse dell’avvocato. Allo stesso tempo, chiama a raccolta il consiglio comunale e il riferimento a quanto sta accadendo in queste settimane è altrettanto evidente.