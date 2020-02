Ronaldo “Niente panico, sara’ una stagione grandiosa per la Juve”

TORINO (ITALPRESS) – “Estoy aqui”. Cristiano Ronaldo e’ pronto a prendere per mano la Juventus. I bianconeri sono in testa alla classifica e in corsa sugli altri fronti ma nell’ultimo periodo hanno ‘toppato’ qualche gara di troppo, sia a livello di risultato che di prestazione, l’ultima mercoledi’ sera a Lione. I prossimi ostacoli si chiamano Inter e Milan, fra corsa scudetto e ritorno della semifinale di Coppa Italia, e la formazione di Maurizio Sarri sembra arrivarci col fiatone tanto che lo stesso tecnico non riesce a spiegarsi come la squadra non metta in pratica nei 90 minuti il lavoro della settimana. “Ma non parlerei di panico o di momento drammatico – commenta CR7 a Sky Sport – A volte si vince, a volte si perde ma passo dopo passo come squadra miglioriamo e guardiamo al prossimo match con piu’ sicurezza. La sconfitta di Lione? Puo’ capitare in Champions, siamo arrabbiati ma c’e’ il ritorno in casa e siamo molto fiduciosi di ribaltare il risultato e passare il turno. Io con i miei compagni di squadra siamo sicuri che questa stagione sara’ grandiosa. Non sono in un momento critico: le cose migliori devono ancora arrivare”. Magari a partire da domenica, dal big match contro l’Inter che pero’, causa allerta Coronavirus, si giochera’ a porte chiuse. “Sara’ strano giocare una partita cosi’ importante in uno stadio senza tifosi, non e’ bello ma la salute resta la cosa piu’ importante. Se e’ stato deciso che giocare a porte chiuse e’ la soluzione piu’ sicura, dobbiamo rispettarla”. Tifosi sugli spalti o meno, resta “una partita fantastica contro un allenatore e una squadra fantastici ma cercheremo di fare un grande risultato. Spero di vincere contro l’Inter e segnare il gol decisivo”. (ITALPRESS).