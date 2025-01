Rosario Caci debutta a Sanremo New Talent

Gela. Continua l’ascesa di Rosario Caci, giovanissimo cantante neomelodico gelese che il prossimo 15 febbraio debutterà a Sanremo New Talent. Una grande conquista per Rosario, già finalista di The Voice Kids e che ha partecipato a progetti come L’Amica Geniale. Lo scorso anno Rosario si è classificato 4° a Sanremo Junior dimostrando grande versatilità e talento. Il suo debutto nel salotto di Sanremo il 15 febbraio sarà sicuramente un altro passo importante per lui.