ROSSI VERSO IL GP DI VALENCIA “NON È STATA UNA STAGIONE FACILE”

ROMA (ITALPRESS) – “È arrivato l’ultimo Gran Premio del 2019”. Valentino Rossi è pronto ad archiviare un Mondiale avaro di soddisfazioni per guardare oltre il Gp di Valencia, dove ha ormai poco da chiedere alla sua Yamaha. “Non è stata una stagione facile ma nelle ultime gare siamo migliorati – spiega il fuoriclasse pesarese -. In Malesia abbiamo fatto una buona gara e proveremo a fare lo stesso a Valencia, dove vogliamo provare a salire sul podio. Dopo l’ultimo Gran Premio ci saranno due test, una a Valencia e l’altro a Jerez. Queste saranno settimane molto importanti, faremo del nostro meglio”. “Sono molto felice di tornare a Valencia, sto bene fisicamente e con una mentalità positiva dopo la vittoria in Malesia – le parole dell’altro centauro della Yamaha, lo spagnolo Maverick Vinales – Stiamo lavorando molto bene con il team e tutto il duro lavoro svolto durante la stagione sta dando i suoi frutti. Abbiamo trovato la formula per continuare a sviluppare la moto per il 2020 ed è quello che stiamo facendo. Il mio obiettivo per questo fine settimana è terminare la stagione con un’altra vittoria o almeno con un altro podio, così da essere la prima Yamaha nella classifica del campionato e raggiungere la terza posizione nella classifica generale”.

(ITALPRESS).