Rotary club Gela: al via la 42ª edizione del premio “Terra d’Agavi”

Gela. Il Rotary Club di Gela, sotto la presidenza di Ugo Granvillano,, ha annunciato ufficialmente l’apertura del bando per la 42ª edizione del Premio Terra d’Agavi, prestigioso riconoscimento letterario che da oltre quattro decenni valorizza la cultura e la scrittura. La comunicazione è avvenuta durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco Terenziano Di Stefano.

Con questa nuova edizione, il Premio Terra d’Agavi conferma il proprio ruolo di rilievo nel panorama culturale italiano, continuando a promuovere il valore della letteratura e della creatività in tutte le sue forme.

Il Premio, da sempre articolato in due sezioni – la prosa, dedicata ad Alfonso Parisi, e la poesia, in onore di Federico Hoefer – introduce quest’anno una significativa novità: una terza sezione dedicata a fiabe e favole per bambini. Delegato del premio Terra d’Agavi 2025 è stato designato il socio rotariano Valentino Granvillano. A presiedere le commissioni di valutazione sarà la dott.ssa Rosalba Panvini, già Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, Catania e Siracusa. Inoltre, per la prima volta, all’interno della commissione sarà coinvolta una delegazione dell’Interac con l’incarico di valutare le opere della nuova sezione dedicata ai più giovani.

La cerimonia conclusiva e la premiazione si terranno venerdì 20 giugno 2025 alle ore 19:30 presso il suggestivo Club Nautico di Gela, storico partner dell’iniziativa. Un evento prestigioso in una location esclusiva.