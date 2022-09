Rotary con “visita Gela”: turisti per un giorno in una città diversa

“Siamo particolarmente soddisfatti delle sinergie e collaborazioni che si sono realizzate, in particolar modo con i Club Rotary di Niscemi, di Piazza Armerina, della Valle del Salso, di Caltanissetta, della Valle dei Platani, di San Cataldo ma anche con l’amministrazione comunale che ha patrocinato la manifestazione e con il Ccub Nautico per l’ospitalità. Preziosa è stata la collaborazione attiva dei Club Intercat e Rotaract di Gela – dice il presidente Valentino Granvillano – che si sono spesi incessantemente per la buona riuscita della giornata ed in particolare per la raccolta fondi a favore della Rotary Foundation, offrendo ai presenti alcuni gadget, portachiavi personalizzati a marchio Rotary, realizzati dal presidente dell’Interact Gela Claudio Di Bartolo con la sua personale stampante 3D, con l’utilizzo di materiali non plastici ma bio-degradabili recuperati dallo scarto del mais, corredato da un cartoncino riportante il logo della giornata dedicata alla mostra della nave greca, con semi di fiori per api. Infine, un ringraziamento va a tutti i nostri soci per la partecipazione attiva. Hanno consentito, con il loro entusiasmo nel mettersi a disposizione dei partecipanti, di offrire ai nostri turisti per un giorno di godere di una città diversa”.