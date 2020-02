“Rotatorie da rimodulare”, Cascino presenta mozione: “Adeguare quelle di via Venezia e via Palazzi”

Gela. “Le rotatorie stradali di via Butera, all’incrocio con via Venezia, e via Palazzi vanno rimodulate per consentire una maggiore sicurezza e il transito dei mezzi pesanti e dei bus urbani”. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino ritiene necessario che si intervenga con urgenza, per evitare ulteriori problemi. Ha scelto di impegnare l’amministrazione comunale attraverso una mozione, che verrà discussa alla seduta di question time della prossima settimana. “Non solo questi interventi – aggiunge – nella proposta, faccio riferimento alla previsione di una rotatoria, anche in new jersey, lungo via Cascino, nei pressi del tribunale. Anche quello è un tratto molto pericoloso e che nel tempo ha generato non pochi incidenti stradali. In via Venezia, è necessario adeguare la rotatoria già presente, anche per consentire ai mezzi pesanti una più facile deviazione, senza intralciare ulteriormente il normale traffico stradale. A Caposoprano, i bus urbani e quelli extraurbani hanno serie difficoltà ad immettersi sulla rotatoria tra via Palazzi e via Francia, soprattutto negli orari di punta e in quelli scolastici”.