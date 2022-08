Rotonda est, campi da basket trasformati in parcheggi abusivi e rifiuti nelle aree verdi

Gela. Non è la prima volta che accade e anche questo dimostra che i controlli non vengono effettuati. I campi da basket, alla rotonda est, sono stati trasformati in parcheggi improvvisati. Decine di automobili, anche in questo fine settimana, sono rimaste in sosta all’interno del playground, pensato per favorire lo sport aperto a tutti e ora “convertito” in parcheggio abusivo.