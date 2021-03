Rotonda est, tasselli fissati a terra: un pericolo per i più piccoli e per chi fa sport

Gela. Sono molto pericolosi e non sono mancati i bambini caduti dopo aver inciampato su alcuni tasselli di fissaggio collocati a terra, alla rotonda est di Macchitella, a pochi passi dai campi di basket. Un pericolo per tanti, anche per chi si dedica allo sport e all’attività fisica, proprio in quella zona. Ci sono state segnalazioni, ma non sono stati ancora rimossi.