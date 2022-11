Rottamazione cartelle esattoriali, uffici solo a Caltanissetta: Cascino, “attivarli in città”

Gela. Tra i tanti servizi che non ci sono più in città va ricompreso quello dell’agenzia delle entrate riscossione. In tempi di rottamazione delle cartelle esattoriali, tema ripreso dal neo governo Meloni, gli utenti locali hanno già iniziato a rivolgersi agli uffici locali dell’agenzia delle entrate, che però non hanno voce in capitolo. Bisogna rivolgersi a quelli ubicati a Caltanissetta. “C’è tanta confusione – dice il consigliere comunale Vincenzo Cascino – sono molti i contribuenti locali interessati alla rottamazione delle cartelle e che hanno iniziato a rivolgersi agli uffici locali. Però, agenzia delle entrate riscossione ha sede solo a Caltanissetta. Tutta l’area sud della provincia è praticamente rimasta senza questi uffici e di conseguenza bisogna rivolgersi alla struttura nissena”.