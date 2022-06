Rottura tra Greco e Iv, l’assessore Malluzzo ha presentato le dimissioni

Gela. Al culmine di una settimana di polemiche, tutte legate al servizio rifiuti e all’attuale situazione del decoro urbano in città, la mossa la fanno i renziani di Italia Viva. L’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo ha presentato le dimissioni. Pare che sia già stato informato il sindaco Lucio Greco, che negli scorsi giorni ha spiegato, senza troppi giri di parole, che non ci saranno variazioni sulla linea amministrativa e che per il servizio rifiuti non si andrà nuovamente incontro al rischio di costi aggiuntivi. I renziani hanno proposto un atto di indirizzo, con alcuni accorgimenti rispetto a quello che risaliva addirittura allo scorso anno, ma in giunta non sono emerse le condizioni per l’approvazione. Atto nel quale Malluzzo e il partito hanno sintetizzato tutti gli interventi da mettere in campo per migliorare la pulizia della città “senza costi aggiuntivi”, hanno detto più volte. La lettera di dimissioni sarebbe già sul tavolo dell’avvocato Greco, che valutera’ il da farsi.