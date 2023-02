Royalties “Argo-Cassiopea” anche al Comune, no ad emendamento: “Governo regionale intervenga”

Gela. Era tra gli emendamenti alla legge finanziaria regionale che il gruppo grillino all’Ars ha sostenuto, nel tentativo di capire se ci fosse lo spazio di manovra per estendere le royalties del progetto “Argo-Cassiopea” anche al Comune, escluso sulla base di una normativa che riconosce somme solo allo Stato e alla Regione. Un tema che l’amministrazione comunale, lo scorso anno, ha cercato di sollevare, ponendolo anche al nuovo governo Schifani, ma senza troppi riscontri, almeno per ora. Fu l’ex assessore Terenziano Di Stefano a farsi promotore della richiesta di rivedere la disciplina, sostenuta dal sindaco Lucio Greco. L’emendamento grillino alla legge finanziaria regionale, varata in settimana, non è passato. Tra i promotori, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. Il Movimento cinquestelle però lo convertirà in ordine del giorno, per impegnare il governo Schifani. Per ora, la Regione è intervenuta solo con lo “sblocca royalties”, provvedimento che tocca gli stanziamenti che le compagnie estrattive destinano al Comune. Incamerare le royalties di un maxi progetto come “Argo-Cassiopea” potrebbe avere effetti certamente significativi sulle casse del municipio.