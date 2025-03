Royalties “Argo-Cassiopea” bloccate, Di Stefano: “Gravissimo, tavolo urgente con Schifani”

Gela. Una situazione “gravissima”. Il sindaco Di Stefano, già ieri e ancora oggi, ha avuto modo di valutare il contenuto del decreto regionale che di fatto “congela” le royalties del progetto “Argo-Cassiopea”, destinate al Comune di Gela oltre che a quelli di Licata e Butera. Ne abbiamo già riferito. L’assessorato regionale all’energia, con firma dell’assessore autonomista Roberto Di Mauro (sempre più vicino a lasciare il proprio incarico), ha stoppato le eventuali attribuzioni di somme, ritenendo che anzitutto vada verificato con esattezza se il giacimento “Cassiopea” rientri o meno nella fascia delle 12 miglia marine. Non saranno però verifiche brevi e il rischio concreto è che i Comuni non vedano mai somme importanti, che possono contribuire alla stabilità degli enti e ai servizi per i cittadini. “Chiederemo un tavolo urgente al presidente della Regione Schifani e all’assessorato competente – precisa Di Stefano – quello che sta accadendo è assurdo. Solo adesso si delinea l’esigenza di accertare la fascia delle dodici miglia marine? Allora, perché ci sono state chieste le autorizzazioni? Un progetto così importante per il gas va avanti senza avere dati precisi sull’ubicazione del giacimento?”. Una serie di interrogativi che il sindaco vuole porre direttamente al governo regionale, che varo’ la norma destinata a trasferire la quota del trenta per cento, suddivisa ai tre Comuni. La soglia maggiore sarebbe dovuta spettare proprio a Gela. L’amministrazione comunale di Butera decise di impugnare il decreto, ora annullato, non condividendo i parametri di riparto delle percentuali.