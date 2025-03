“Royalties Argo-Cassiopea spettano alla città”, Di Stefano: “Regione provveda e ritireremo ricorso”

“Gela, cuore energetico del Mediterraneo: la Regione agisca con urgenza. Da quasi un anno, nel territorio gelese, viene già lavorato il gas proveniente dal giacimento Cassiopea. Un territorio che sta dando tantissimo, non solo alla Regione Siciliana ma all’intero stato italiano. In un contesto globale segnato da guerre e dalla riduzione delle risorse naturali, Gela rappresenta oggi un polo strategico per la sicurezza energetica del paese, fornendo gas in tutta Italia. Inoltre, va sottolineato che anche il gas libico approda nella nostra città, confermando il ruolo centrale di Gela nelle dinamiche energetiche nazionali e internazionali. Per questo motivo, l’attenzione delle istituzioni regionali deve essere massima. Ribadiamo con forza che il Presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro devono provvedere con urgenza all’istituzione dei capitoli di bilancio per il trasferimento delle somme spettanti ai Comuni. Allo stesso tempo, chiediamo con forza l’istituzione di un tavolo tecnico immediato per affrontare la questione in maniera strutturata e risolvere definitivamente questa problematica. Dal canto nostro – conclude Di Stefano – siamo pronti già da lunedì a ritirare il ricorso. Invito anche il collega di Butera a fare lo stesso, così da evitare lungaggini burocratiche che finirebbero solo per penalizzare i nostri territori. Ora la Regione faccia la sua parte e proceda con l’assegnazione delle royalties”. Peraltro, oggi, il primo cittadino era a Enna per la manifestazione di esordio di “Grande Sicilia”, che ha tra i sostenitori proprio l’assessore Di Mauro, in quota Mpa.