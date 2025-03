Royalties bloccate, linea comune dei sindaci: “Governo regionale ci convochi subito”

Il tavolo però dovrà essere “urgentissimo”. I tre Comuni non possono permettersi di perdere introiti fondamentali, in un progetto che ricade quasi per intero lungo la costa locale e con la base a terra, per lo stoccaggio del gas, realizzata nell’area di Eni, a Gela. Il decreto della Regione, che ha annullato quello che invece riconosceva le percentuali ai tre enti, ha spiazzato. Nessuno si sarebbe aspettato che con la produzione di “Argo-Cassiopea” avviata potessero sorgere dubbi sull’effettiva collocazione del giacimento, tra i più importanti in Italia. Urge una valutazione non solo tecnica ma soprattutto politica, al fine di evitare un vero e proprio braccio di ferro.