Royalties Eni, oltre sette milioni e mezzo di euro trasferiti nelle casse comunali

Gela. Continuano ad essere incassi fondamentali per gli equilibri del municipio, che sconta pure le conseguenze del dissesto finanziario. Le royalties estrattive di Eni sono una voce irrinunciabile e ad inizio luglio la multinazionale ha concretizzato il trasferimento alle casse municipali di una somma superiore a sette milioni e mezzo di euro. Esattamente, la cifra ammonta a 7.677.650,28 euro. Si tratta dell’importo per le attività legate alla concessione “Gela Agip Giaurone”, a copertura dell’anno 2023. Gli uffici finanziari del municipio hanno predisposto i passaggi tecnici per accertare l’entrata. Ci sono i pareri favorevoli e la firma del dirigente Maria Concetta Bonfirraro. Intorno alle royalties, nel tempo, non sono mancate polemiche e osservazioni critiche rispetto alla destinazione. La Corte dei Conti, in diverse occasioni, ha richiamato l’attenzione su un capitolo che, quanto all’uso, fece scattare pure un’inchiesta giudiziaria, attualmente giunta in fase di udienza preliminare.