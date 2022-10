Royalties estrattive, chiuse indagini: usate per ripianare i conti, indagati anche sindaci

L’inchiesta condotta dalla guardia di finanza riguarda un periodo di almeno quattro anni, dal 2015 al 2019. Gli atti finanziari passati al vaglio dagli investigatori non avrebbero rispettato il vincolo posto dalla normativa per le royalties estrattive. Secondo le accuse anche gli organi di controllo avrebbero approvato provvedimenti non in linea con la disciplina sulle royalties. Gli indagati probabilmente chiederanno di essere sentiti per chiarire le loro posizioni. L’inchiesta è coordinata dai pm della procura.