Royalties per il bilancio, Di Stefano: “Useremo meno di quindici milioni, vittoria di tutti”

Gela. “Una vittoria di tutti”. Il sindaco Di Stefano ha ricevuto notizia del sì alla legge finanziaria regionale e al maxiemendamento che contiene lo “sblocca royalties”. “La città lo merita – dice – merita di uscire dalle sabbie mobili del dissesto e stiamo lavorando senza sosta proprio per questo. Sarà possibile disporre dell’avanzo senza un vincolo percentuale. Un risultato di questo tipo si poteva raggiungere solo con il lavoro di tutta la deputazione, che si è impegnata indipendentemente dalla collocazione politica. Ringrazio tutti”. Nei prossimi giorni, saranno completate le ultime verifiche per l’anno 2024. “Poi, l’ipotesi di bilancio sarà definita e trasmessa ai revisori e al consiglio comunale – precisa il sindaco – spetterà successivamente alla Cosfel ministeriale dare l’assenso, anche per nuove assunzioni fondamentali per il nostro Comune”.