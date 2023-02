Royalties, Schifani e il governo pronti con la proposta: Mancuso, “Greco è stato contattato”

Gela. La discussione della legge finanziaria regionale inizia ad entrare nel vivo e la scorsa settimana sono trascorsi i termini per la presentazione degli emendamenti. Il documento di bilancio della Regione può diventare uno degli snodi dell’attuale crisi finanziaria del municipio. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Lucio Greco, da settimane lavora ad una proposta di emendamento che consenta di sbloccare i fondi delle royalties estrattive per destinarli, temporaneamente, alla copertura della spesa. Nelle ultime ore, i contatti si sono intensificati e corrono sul filo forzista. Il presidente della Regione Renato Schifani ha già dato indicazioni favorevoli al sindaco Lucio Greco ed entro domani dovrebbe essere messo nero su bianco l’intervento governativo per lo svincolo delle royalties, da destinare per almeno due anni alla spesa e al riequilibrio dei conti. Schifani ha incontrato proprio oggi il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso. Negli scorsi giorni, sono state aspre le polemiche tra il gruppo del deputato e l’amministrazione comunale. Mancuso a sua volta ha contattato Greco. “A conferma che il nostro unico interesse è lavorare per la città e per il territorio – dice il parlamentare Ars – ho comunicato al sindaco Greco che entro domani dovrebbe esserci l’intervento del governo proprio sulle royalties. Ne ho discusso direttamente con il presidente e con l’assessore all’economia”. A questo punto, potrebbe essere l’emendamento in grado di incidere sulla situazione attuale del municipio, stretto in una profonda crisi finanziaria. In queste settimane, anche il parlamentare FdI Giuseppe Catania e il gruppo del Pd hanno preannunciato interventi di modifica alla legge finanziaria sul punto dello sblocco royalties. L’intervento del presidente potrebbe concretizzare l’obiettivo posto dall’amministrazione, anche se i numeri forniti della Corte dei Conti sono decisamente più consistenti e non pare possano essere sanati con le sole royalties.