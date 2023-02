Royalties, Siragusa: “Ad oggi quello del Pd è l’unico emendamento, può dare da subito 5 milioni”

Gela. Scade oggi il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge finanziaria regionale. È un punto dirimente soprattutto perché si attende che le proposte sulle royalties possano arrivare all’Ars. Sulla carta, potrebbero esserci più interventi sul punto. Ieri, il parlamentare FdI Giuseppe Catania ha confermato l’emendamento predisposto nelle scorse settimane, anche se non ha escluso che possa essere contenuto in un provvedimento successivo alla finanziaria (prevede uno svincolo dei fondi per il periodo 2023-2025 e fino al 75 per cento). I dem mantengono la loro impostazione, incentrata sullo svincolo della quota destinata alla Regione. “Ad oggi, quello del Pd è l’unico emendamento concretamente presentato – dice il segretario Guido Siragusa – ora, sarà al vaglio della presidenza dell’Ars per l’ammissibilità. Spero ci sia riscontro favorevole, altrimenti se venisse cassato la responsabilità politica sarebbe tutta del centrodestra”. I dem non vogliono una “gara” ad arrivare primi alla presentazione. “Non ci interessano le competizioni – aggiunge Siragusa – non vogliamo fare la morale sulle royalties, anche se per la battaglia che personalmente ho fatto nel corso del tempo potrei fare la morale a tutti su questo tema”. I democratici non sono convinti da proposte che incidano anche sulla quota vincolata delle royalties destinata al Comune. Sono somme infatti che la normativa destina allo sviluppo del territorio e al risanamento. La crisi finanziaria che si è abbattuta sul municipio, però, difficilmente potrà essere risolta con questi fondi, soprattutto se verranno confermati i numeri riportati nelle osservazioni della Corte dei Conti (con un disavanzo che rischia di toccare la soglia dei novanta milioni di euro).